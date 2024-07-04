Akkuyu Nükleer Santrali’nin Rus yöneticisi rüşvetten tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Akkuyu Nükleer Santrali’nin Rus yöneticisi rüşvetten tutuklandı

Mersin’de inşaatına devam edilen Akkuyu Nükleer Santrali’nin proje şirketinin üst düzey yöneticisi rüşvetten tutuklandı. Rus yönetici Gennady Sakharov’un Moskova’da tutuklandığı ve 15 yıl hapis cezası alabileceği öğrenildi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatını yürüten ve tüm hisseleri Rusya’ya ait olan şirketin yönetim kurulu üyesinin rüşvette tutuklandığı ortaya çıktı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. adlı şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Gennady Sakharov, 28 Mart 2024 tarihinde Moskova’da rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Sakharov’un 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Birgün yazarı Özgür Gürbüz’ün yazısında aktardığına göre, Sakharov, Rusya’nın enerji alanında çalışan en büyük şirketlerinden biri olan Orgenergostroy’da üst düzey yönetici olan Elguji Kokosadze’den rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Gürbüz’ün Rus basınından aktardığı bilgiler göre, Sakharov, Rosatom’un bir işiyle ilgili kontratı Kokosadze’den aldığı rüşvet karşılığı Orgenergostroy şirketine verdi. Söz konusu şirket, Rosatom’un daimi yüklenicisi olarak biliniyor.

Gennady Sakharov Akkuyu Yönetim Kurulu’nun beş üyesinden biriydi. Aynı zamanda Rusya’nın nükleer devi Rosatom şirketinin sermaye yatırımları ve inşaatlardan sorumlu direktörüydü. Rosatom da Akkuyu Nükleer Santralı’nın sahibi ve aynı zamanda bir devlet şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

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