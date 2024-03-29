Akkuyu’da maaş alamayan yüzlerce işçi iş bıraktı: Firma yetkililerinin araçları taşlandı

İşçilerin eylemlerine dün de devam etmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Gerginliğin sürdüğü inşaat sahasında işçiler, bazı firma yetkililerinin araçlarını taşladı.

Bölgeden yansıyan görüntülerde, sloganlar atan işçilerin jandarma ile de arbede yaşadığı görülüyor.

NÜKLEER SANTRALLER TARTIŞMA KONUSU

Bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşları ve çevreciler tarafından Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası protesto ediliyor.

Yetkililer ise santralin en son teknolojiyle inşa edildiğini, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyeceğini iddia ediyor.