AKM'de Çaykovski esintileri

Klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Trio Stradivarius, efsanevi besteci Pyotr İliç Çaykovski'nin oda müziğine kazandırdığı en seçkin eserlerinden oluşan özel bir programla sahnede olacak. Geniş içerik seçkisi ve sanatın her dalında sunduğu etkinlikleriyle İstanbul'da kültür ve sanat etkinliklerinin kalbi olan Atatürk Kültür Merkezi, sanatseverleri yepyeni deneyimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezinin "Sadece Çaykovski" temasıyla ağırlayacağı Trio Stradivarius, her biri kendi enstrümanlarında solist virtüöz olan; kemancı Kirill Troussov, çellist Benedict Kloeckner ve piyanist Alexandra Troussova'dan oluşuyor. Trio Stradivarius, çok nadir seslendirilen ve türünün tek örneği olarak nitelendirilen Çaykovski'nin "Piyano Üçlüsü Op.50'' ile klasik müzikseverlere müzik ziyafeti yaşatacak. Trio'nun ünlü besteciye adadığı gece, Çaykovski'nin iç dünyasının derinliklerine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkartacak.