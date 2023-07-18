Akne (sivilce) nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Murat Öztürk

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan akneyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan akneyle ilgili detaylar…

AKNE (SİVİLCE) NEDİR?

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur.

AKNE (SİVİLCE) BELİRTİLERİ

-Uçları beyaz sivilceler

-Siyah noktalar

-Küçük kırmızı, hassas yumrular (papüller)

-Cildin yüzeyinin altında büyük, katı, ağrılı olabilen topaklar (nodüller)

-Cildin yüzeyinin altında ağrılı olabilen, irin dolu topaklar (kistik lezyonlar)

AKNE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Benzoil Peroksit

Bölgesel olarak kullanılan bu ilaç, gözeneklerinizdeki ve cildinizin yüzeyindeki bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir.

Antibiyotikler

Bu ilaç türü, gözeneklerin iltihaplanmasına neden olan bakterilerin büyümesini durdurabilir veya azaltabilir. Bölgesel olarak uygulanabilir veya oral olarak alınabilir.

Retinoidler

Bu ilaç yeni sivilcelerin gelişimini azaltabilir ve gözeneklerin tıkanmasını önleyebilir.

Drenaj

Bu prosedür, cerrahi olarak veya büyük bir kisti tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Fototerapi

Bu süreç cilt üzerindeki akne-nedenli bakterilerin sayısını azaltabilir.

Lazer

Şiddetli akne vakalarında kızarıklık ve şişmiş dokuyu azaltmak için lazer uygulamaları kullanılabilir. Düzensiz olarak uygulanan sivilce tedavilerinin hiçbir anlamı yoktur.