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Görünüşüyle dikkat çekiyor. Akne ve sivilceleri yok ediyor

Dış görünüşü ile dikkat çeken kabak lifi sabunu, yüzde bulunan akne ve sivilceleri yok ettiği biliniyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:34
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Akne ve sivilceleri yok ediyor

Görünüşüyle dikkat çekiyor. Akne ve sivilceleri yok ediyor
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İHA’nın haberine göre; Mardin tarihi dokusu ve yapısıyla ön plana çıkarken, diğer yandan da organik ürünleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Mardin’de bulunan organik olarak üretilen kabak lifi sabunu da kullanan vatandaşların vazgeçemediği ürünler arasında yer alıyor. Üç farklı katmandan oluşan kabak lifi sabunu dış görüşünü ile dikkat çekerken, katmanlarında bulunan organik maddelerin faydaları saymakla bitmiyor. İlk katmanında eşek sütü bulunan sabun, ikinci ve üçüncü katmanda organik bal ve kabak lifini barındırıyor. Yağlı ciltlere iyi gelen sabun; siyah nokta, akne ve sivilceleri yok etmesiyle müşterilerini memnun ediyor.

"MÜŞTERİLERİMİZ İLK GÖRDÜĞÜNDE TUHAF KARŞILIYOR ANCAK KULLANDIKTAN SONRA VAZGEÇEMİYOR"

Hamdullah Arpa, kabak lifi sabunun yağlı ciltlere faydalı olduğunu söyledi. Arpa, “Bizim Mardin’de sürdüğümüz eşek sütlü, bal özlü ve kabak lifli sabunumuzu kendimiz üretiyoruz. Ürünlerimizin hepsi organik ürünlerdir. Belirli bir süre bu sabunu hazırlamak için kaynatma işlemimiz var, kaynatma işleminden sonra sabunu kalıp haline getiriyoruz, böylelikle satışa hazır oluyor. Bunun cilde faydası saymakla bitmiyor. Yüzde bulunan akneleri ve sivilceleri yok ediyor. Türkiye’nin her yerinden siparişler almaya başladık. Şu anda yurt dışından da siparişlerimiz gelmeye başladı. Aylık yaklaşık 50 ton civarında satışımız var. Hedefimiz Türkiye’nin her yerine ulaşmak ve ulusal çapta bir marka haline gelmektir. Bu sabun 3 aşamadan oluşuyor. İlk olarak eşek sütü kaynatılıyor ve kalıplara dökülüyor, ardından eşek sütü soğuduktan sonra organik bal karıştırıyoruz içerisine, en son olarak da içeresine organik kabak lifi koyuyoruz. Müşterilerimiz ilk gördüğünde tuhaf karşılıyor ancak kullandıktan sonra vazgeçemiyor. Cilt üzerinde birçok faydası var, kendimiz de kullanıyoruz. Yağlı ciltlere faydası çok fazla, yüzde oluşmuş siyah noktaları, akne ve sivilceleri temizliyor. Kullanan kişilerden bu durumdan çok memnun kalıyor. Üzerinde bulunan kabak lifi ise organik kabaktan oluşan bir liftir ve Türkiye’nin belirli bölgelerinde yetişir. Bu lif geçmişte atalarımızın da kullandığı liftir ve biz de bunu sabunun kalıbına göre kesip içerisine yerleştiriyoruz. Kabak lifinin faydası ise ciltte bulunan ölü derileri çok iyi şekilde temizlemesidir” şeklinde konuştu.

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