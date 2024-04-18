AKOM açıkladı. Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağmur geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
AKOM açıkladı. Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağmur geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren 13-17 derece aralığına gerileyeceğini duyurdu. İstanbul ve çevresinde sağanak yağışların beklendiği açıklandı.

Nisan ayının ortalarına gelmiş olmamıza rağmen soğuk hava yer yer etkisini sürdürmeye, yağışlar geç saatlerde yağmaya devam ederken Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) kritik bir uyarı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği aktarıldı.

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SICAKLIKLAR 13-17 DERECE DÜŞECEK

İstanbul genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edilirken söz konusu açıklamada, 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren 13-17 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

NERELERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği bildirildi.

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ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı aktarıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

MGM'DEN 16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Amasya, Çorum, Edirne, Giresun, Kayseri, Kırklareli, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Aksaray için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

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