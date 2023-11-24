AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak

AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul’da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak

İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10 derecelik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

LAPA LAPA KAR YAĞABİLİR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek'' dedi.

Önce kuvvetli sağanak ardından rüzgar ve kar yağışının beklendiğini belirten Çalışkan sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir. Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir."

‘BOMBA SİKLON’ RİSKİ! HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN ÇAKILACAK

Hava Forum sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise ‘Bomba Siklon’ uyarısında bulunarak cumartesi gününe işaret edildi:

"’Bomba Siklon’ olarak ifade edilen kuvvetli rüzgar ve meteorolojik hadiseler barındıran olay Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Cumartesi gecesi ve pazar akşam arası yurt genelinde "hızlı ve öfkeli" hava olayları yaşayacağız. İstanbul'da cumartesi lodosla 19-20 derecelere çıkan sıcaklık, pazar gecesi 0 derecelere inecek. 24 saat içinde çok sert bir çakılma bekliyoruz. Fakat sıcaklık düştüğü anlarda yağış beklenmediği için kuru soğuk olacak gibi duruyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, cuma daha net konuşabileceğiz.”

METEOROLOJİ DE UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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