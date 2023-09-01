AKOM'dan İstanbul için uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı. İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirildi.

KAYNAK: ANKA
AKOM'dan İstanbul için uyarı

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler olacak. Sıcaklıkların ise gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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