AKOM'dan son dakika uyarısı geldi. İstanbullular dikkat!

Geçtiğimiz hafta etkili olan ılıman hava dalgası yerini, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava sistemine bırakıyor.

Kar İstanbul'u felç edecek. 12 bin personelle AKOM alarma geçti. Tarih belli oldu

Halihazırda 6-7°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4°C’nin altına düşmesi beklenirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin ediliyor.

10 SANTİME KADAR KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR

AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2°C daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 cm arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7°C civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE BUZLANMAYA DİKKAT!

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

FIRTINA VE DON UYARISI

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet dereceleri şu şekilde sıralandı:

RÜZGAR: 50-61 km/saat

FIRTINA: 62-74 km/saat

KUVVETLİ FIRTINA: 75-88 km/saat