Kar İstanbul'u felç edecek. 12 bin personelle AKOM alarma geçti. Tarih belli oldu

İstanbul’da dondurucu soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkileyecek. İBB, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Çarşamba günü başlayacak kar yağışı, perşembe günü 10-20 cm’yi bulacak.

İstanbul'da son birkaç gündür mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk ve kar yağışına bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), beklenen dondurucu soğuklarla birlikte etkili olacak kar yağışı için kapsamlı bir kış hazırlığı yaptı. Çarşamba günü başlayacak olan kar yağışı, perşembe günü 10-20 santimetreye kadar ulaşacak.

12 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

İBB, karla mücadele çalışmaları için 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla hazırlık yaptı. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 4 bin 140 kilometrelik yol ağında, 637 müdahale noktasında görev alacak. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, kritik noktalara 377 adet kutu tuz bırakılacak. Ayrıca, 170 traktör, köy içi yollar için kullanılmak üzere muhtarlıklara dağıtılacak.

ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK

İstanbul’da yaşanabilecek trafik kazaları ve kaymalara karşı 48 çekici vinç, Avrupa ve Anadolu Yakasındaki kritik noktalarda 24 saat görev yapacak. Metrobüs güzergahı için 44 kışla mücadele aracı, aksaklık yaşanmaması için hazır olacak. Ayrıca, kapanan yollarla ilgili 31 kritik noktada bariyer açılabilecek.

EVSİZLERE SAHİP ÇIKILACAK

İBB, soğuk hava koşullarında sokakta yaşayan evsizlere yardım etmek amacıyla Zabıta ekipleriyle birlikte onları tespit edip, sağlık kontrolünden geçirecek ve İBB'nin tesislerinde barındıracak. Şu anda 352 erkek ve 38 kadın evsiz, İBB tarafından ağırlanıyor. Ayrıca, sokakta zor durumda kalan sahipsiz hayvanlara da mama desteği verilmeye devam edilecek.

MOBİL HİZMET SUNULACAK

Yoğun kar yağışı sırasında, trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak. Ayrıca, kritik noktalara 6 mobil tuvalet yerleştirilecek. İBB, metro, İETT ve Şehir Hatları ile ek seferler düzenleyerek ulaşımda aksaklık yaşanmaması için önlem alacak.

İstanbul’daki kışla mücadele çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından 7/24 izlenecek. Kar küreme araçları ve ekiplerinin çalışmaları, AKOM’dan takip edilerek gerektiğinde yönlendirme yapılacak.