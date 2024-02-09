AKP adayını açıkladı teşkilat ayağa kalktı. 'Seçimlerde desteklemeyeceğiz'

Kaynak: Birgün
AKP adayını açıkladı teşkilat ayağa kalktı. 'Seçimlerde desteklemeyeceğiz'
AKP’nin Gerze Belediye Başkan adayının bir süre önce bağımsız adaylığını açıklayan Hüseyin Yüksek olmasının ardından, mevcut Belediye Başkanı Cevat Şensoy, meclis üyeleri ve AKP Gerze ilçe teşkilatından bazı isimler Şensoy'u desteklemeyeceklerini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklar tam gaz devam ederken partiler İl ve İlçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Mevcut belediye başkanı ve yeniden aday adayı olan Cevap Şensoy ve birçok isim aday adaylığını açıklarken daha önce Sinop’un Dikmen ilçesinde belediye başkanlığı yapan Hüseyin Yüksek, Gerze belediye başkanlığı için bağımsız aday oldu. AKP Genel Merkezi ise aday adayı olayı iki ismi seçmezken bağımsız aday olan Hüseyin Yüksek’i AKP’nin Gerze adayı olarak açıkladı.

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Alınan kararın ardından mevcut Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AKP’li Meclis üyeleri ve AKP Gerze ilçe teşkilatından bazı isimler olayla ilgili açıklama yaptı.

"AKP GERZE İLÇE TEŞKİLATININ GELDİĞİ DURUM İÇLER ACISI"

Göstermelik anketlerle algı oyunu yapıldığını ifade eden Şensoy, halkın desteğiyle Gerze’de kırk yıl sonra belediye kazandıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve parti tüzüğünün ilkeleri doğrultusunda inandıkları değerlerden vazgeçmediklerini, fakat AKP Gerze ilçe teşkilatının geldiği durumun içler acısı olduğunu söyledi.

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“PARTİMİZİN ÇIKARTTIĞI ADAYI DESTEKLEMİYORUZ”

Şensoy, “Partimizden belediye başkan aday adayı dahi olmayan, milletvekilimiz ve parti üst düzey yöneticilerimiz hakkında ağza alınmayacak sözler söyleyen ve partimizde aldığı görevleri tamamlayamayan bir kişinin Gerze'ye dikte edilmesi doğru değildir. Bu durum 2019 seçimlerinden bugüne dek canını dişine katarak partimize hizmet eden tüm dava arkadaşlarımıza yapılmış bir hakarettir. Bu nedenle göstermelik anket oyunları ile yaratılan algı ve hesaplar ile genel merkezimize aldırtılan bu karar vicdanımızı rahat ettirmediğinden 31 Mart seçimlerinde mevcut adayı desteklemeyeceğimizi kamuoyuna paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

VEKİLİ SİYASİ DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞTI

2023 seçimlerinde AKP Sinop Milletvekili Aday Adayı Yüksek’in Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile kavgalı olduğu iddia ediliyor. Genel seçimlerden sonra Yüksek’in Maviş’e ‘siyasi düelloya davet ettiği’ haberleri yer alırken adaylık açıklamasından sonra haberlerin kaldırıldığı belirtildi. Cevat Şensoy’un açıklamasında ‘milletvekilimize ağza alınmayacaklar şeyler söyleyen’ ifadesindeki vekilin de Nazım Maviş olduğu tahmin ediliyor.

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