AKP amigosu gibi sandık görevlisi. Bir de tarafsızlık yemini ediyorlar

Editör: Ersoy Özdem

14 Mayıs seçimleri geride kalırken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere sebep oldu. Normal şartlarda oylama başlamadan önce sandık görevlileri tarafsızlık emini ederek, ''tüm mukaddesatım üzerine tarafsız ve bağımsız kalacağıma an içerim'' ifadelerini kullanırlar.

Ancak söz konusu paylaşımda, sandık görevlisi oy pusulalarının sayımında AKP’ye çıkan her oyda adeta onların amigosu gibi hareket etti. Farklı partilerin gözlemcileri olduğu açıkça belli olan kadınlara doğru yönelerek yaptığı hareketler ve etraftakilerin gülümsemesi tepkilere neden oldu.

Sandık görevlisi şahsın sosyal medya hesaplarından da sürekli AKP ve Erdoğan paylaşımları yaptığı görüldü. Bağımsız ve tarafsız olması gereken görevlinin hem bir amigo gibi davranması hem de kadınlara karşı tavrı çok sert eleştirilere neden oldu.