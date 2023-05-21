AKP amigosu gibi sandık görevlisi. Bir de tarafsızlık yemini ediyorlar

Oy kullanma süreci başlamadan önce tarafsızlık yemini eden bir sandık görevlisinin adeta AKP amigosu gibi yaptığı hareketler tepkilere neden oldu.

AKP amigosu gibi sandık görevlisi. Bir de tarafsızlık yemini ediyorlar

Editör: Ersoy Özdem

14 Mayıs seçimleri geride kalırken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere sebep oldu. Normal şartlarda oylama başlamadan önce sandık görevlileri tarafsızlık emini ederek, ''tüm mukaddesatım üzerine tarafsız ve bağımsız kalacağıma an içerim'' ifadelerini kullanırlar.

Ancak söz konusu paylaşımda, sandık görevlisi oy pusulalarının sayımında AKP’ye çıkan her oyda adeta onların amigosu gibi hareket etti. Farklı partilerin gözlemcileri olduğu açıkça belli olan kadınlara doğru yönelerek yaptığı hareketler ve etraftakilerin gülümsemesi tepkilere neden oldu.

Sandık görevlisi şahsın sosyal medya hesaplarından da sürekli AKP ve Erdoğan paylaşımları yaptığı görüldü. Bağımsız ve tarafsız olması gereken görevlinin hem bir amigo gibi davranması hem de kadınlara karşı tavrı çok sert eleştirilere neden oldu.

fwj9x8axwaelb9x.jpg

fwj-lopx0am8swl.jpg

screenshot-1.png

screenshot-2.png

screenshot-3.png

screenshot-4.png

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan ‘sandık’ çağrısı: 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin?
Bağımsız milletvekili adayı “Oy kullandığım sandıkta bana oy çıkmadı” diye isyan etmişti Kaybolan oy bulundu
Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı Abdülkadir Aslantaş: Oy kullandığım sandıkta bana oy çıkmadı
TİP'li Ergün: 4 milyon 200 bin oyun kullanıldığı yaklaşık 20 bin sandık şaibelidir
Öne Çıkanlar
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Son Haberler
Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir Siyaset
Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir
Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı Güncel
Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı
Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz Siyaset
Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz
Spor Toto 1. Lig'de play-off şekillendi. İşte eşleşmeler Spor
Spor Toto 1. Lig'de play-off şekillendi. İşte eşleşmeler
Bahçeli: Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan Siyaset
Bahçeli: Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan
Ümraniyespor küme düştü Spor
Ümraniyespor küme düştü
YSK açıkladı. Şu ana kadar yurt dışında kullanılan oy sayısı belli oldu Siyaset
YSK açıkladı. Şu ana kadar yurt dışında kullanılan oy sayısı belli oldu