AKP bir ilçeyi MHP’ye bıraktı kriz çıktı

Gazete Duvar’dan Fatih Saygın’ın aktardığına göre, Trabzon’un tek CHP’li belediyesi olan Beşikdüzü’nde Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı MHP’li Barış Öztürk oldu.

AKP’DE KRİZ ÇIKTI

Beşikdüzü için aday olarak MHP’li Barış Öztürk’ün gösterilmesi AKP içinde tepkilere sebep oldu. Aday adayları, bu kararı şaşkınlıkla karşılarken Uğur Taş ve Zülküf Dilli bağımsız olarak aday olacaklarını açıkladı.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP’nin kazandığı ilçe, 2019 Yerel Seçimleri'nde Ramis Uzun'un adaylığıyla CHP'ye geçmişti. CHP, Ramis Uzun'un katılmadığı ön seçimden çıkan Cahit Erdem'i aday gösterdi. Uzun ise 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Erdem’in aday gösterilmesi sebebiyle partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti’nin de kendi adayını çıkaracak olmasını, ilçede dengeleri AKP’nin lehine değiştirmesi bekleniyordu fakat adayın MHP’den çıkması kurguları değiştirdi.

“BAĞIMSIZ DEVAM ETME KONUSUNDA KARARIMI NETLEŞTİRİP AÇIKLAYACAĞIM”

Akp’den aday adayı olan Uğur Taş, bu kararı hiç beklemediğini iletti. Beşikdüzü’nde yaşayan seçmenlerin de karardan rahatsız olduğunu söyleyen Taş, ilçede hayal kırıklığı yaşandığını belirtti.

Uğur Taş, "Vatandaşlar AK Parti'nin seçimi kazanmaya bu kadar yakın olduğu bir dönemde adaylığın oy oranı düşük olan MHP'ye verilmesinden oldukça muzdarip. Toplam 8 aday adayıydık. Bir hayal kırıklığı oldu. Şu andaki MHP adayını da elbette gördüğümüzde tebrik edeceğiz. Yoluma bağımsız devam etme konusunda kararımı önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Şu anda sıcağı sıcağına karar vermeden 1-2 gün düşünerek netleştirmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 6 aydır saha çalışması yaptığını ileten Taş, koltuk kazanmak için değil çalışma yapmak için aday olduğunu söyledi.

AKP’nin diğer aday adayı Zülküf Dilli de alınan kararın doğru olmadığını iletti. "O kadar oy farkı varken bu kararı doğru değil. Perşembe günü bir açıklama yapıp karar vereceğim.” diyen Dilli, daha önce ilçe kendilerine bırakılmazsa bağımsız olarak aday olacağını söylediğini ifade etti.

“ZOR BİR SEÇİM OLACAK”

AKP Beşikdüzü İlçe Başkanı İsa Kahraman, Beşikdüzü için beklentilerinin büyük olduğunu fakat alınan karar sonucunda gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti.

AKP ve MHP arasındaki oy farkını vurgulayan Kahraman, “Zor bir seçim olacak ama biz Cumhur İttifak'ının kazanması için gece gündüz çalışacağız. Neticede kararı genel başkanlar vermiştir, onların verdiği karara bizim boynumuz kıldan incedir. Reis ne diyorsa o. Bizim düsturumuz budur" açıklamasını yaptı.

Kararın teşkilatta bir küskünlüğe sebep olmayacağını söyleyen Kahraman, “Barış Öztürk de değerli bir iş insanı. İlçemiz için hayırlı olsun. CHP'de de bir bölünme söz konusu. İYİ Parti'nin adayını da beklemek lazım. Her seçim zordur fakat AK Parti kadroları zoru sever.” dedi.