AKP ’de İstanbul için sürpriz isim

Yerel seçimlere aylar varken AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak için daha önce konuşulmayan bir isim üzerinde durduğu iddia edildi.

AKP ’de İstanbul için sürpriz isim

Partiler yerel seçim için son sürat çalışıyor. AKP’de İstanbul’u ve diğer büyükşehirleri muhalefetin elinden almak için çalışmalar yürütüyor.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, AKP, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kazanmak için aday adayı isimleri örgütte ve kamuoyunda tartıştırıp nabız ölçüyor.

En çok almak istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu ana kadar en çok ismi geçenler Murat Kurum ve Fahrettin Koca’ydı.

Öte yandan İmamoğlu’nun önünü kesmek için Karadenizli bir adayı gündemine alan AKP, eski İçişleri Başkanı Süleyman Soylu çok istese de onu aday yapmayı düşünmüyor.

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O İSİM MASADA

Son olarak il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin ismi ön plana çıktı. İstanbul’da Sivas ve Kastamonuluların ardından üçüncü sırada Orduluların gelmesi ve il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de Ordulu olması diğer Karadenizli isimlere oranla onu avantajlı kılıyor.

Refah Partisi kökeninden gelen Osman Nuri Kabaktepe’nin Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi oylarını çekebilecek aday olmasının dışında örgütü motivasyonla çalıştıracak isim olması da avantajını artırıyor.

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