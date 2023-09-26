AKP Diyarbakır İl Başkanı istifa etti

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

AKP Diyarbakır İl Başkanı istifa etti

Editör: Abdullah keleş

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

3 yıllık görevinden istifa etmesinin nedenini açıklamayan Aydın’ın açıklaması şu şekilde:

“Kıymetli Diyarbakırlı Hemşehrilerimiz..

Yaklaşık 3 yıldır sürdürmekte olduğum Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle bırakmış bulunuyorum.

Peygamberler ve Sahabeler Diyarında bu onurlu görevi yapmak üzere beni görevlendiren, bu şehrin çocuklarına hizmet edebilme fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve ekibi ile koordinatörlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yoğun ve meşakkatli süreç içerisinde beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz; yönetim kurulumuzdaki mesai arkadaşlarıma, Vekillerimize, MKYK üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve beraber çalıştığımız tüm kademelerdeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”

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