AKP Gençlik Kolları’ndan Kılıçdaroğlu’na karşı çirkin eylem

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Erdoğan'ın lehine sonuçlanmasının ardından AKP Gemlik Gençlik Kolları'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çirkin bir eylem geldi. Gençlik Kolları üyeleri, 28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın kazanmasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu için helva dağıttı.

AKP Gençlik Kolları’ndan Kılıçdaroğlu’na karşı çirkin eylem

Hazırladıkları alanda "Kemal Kılıçdaroğlu adına helva ikramımız vardır. Herkesi bekliyoruz." şeklinde anons yapan AKP'li gençler, Gemlik Manşet gazetesinde yer alan görüntülerde vatandaşlara helvaları servis etti.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu ortaya çıkan görüntülerin ardından yapılan eyleme sert tepki gösterdi. Bursa Hakimiyet gazetesine yaptığı açıklamada "Geleneklerimiz ve inançlarımıza göre hayatını kaybedenlerin arkasından Fatiha ve dualar okunur, helva dağıtılır." diyen Aksu, olayı kınadığını şu sözlerle ifade etti:

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"Değerli Gemlikli hemşehrilerimiz,

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bıraktık. Başta CHP Gemlik İlçe Başkanlığımız, Millet İttifakı paydaşlarımız ve seçime giren partiler olarak, sürecin ilçemizde sakin ve huzurlu geçmesi için olağanüstü bir çaba gösterdik.

Seçim dönemine girerken, ilçe mülki idari amirlerimiz ile yaptığımız toplantıda sadece ilçe başkanlığı ve bir seçim ofisinin bayraklanması, yüksek sesli ve sürekli müzik yayını yapılmaması, huzur ve barış ortamına zarar verecek her türlü söylem ve davranıştan kaçınılması konusunda mutabakat metni imzaladık.

Fakat AKP İlçe Başkanlığı, bu metni birçok kez delerek verilen sözleri yerine getirmedi.

Bize ulaşan videolarda, seçim arabalarının müzik yayını yaparak dolaştığını gördük. Birden fazla seçim bürosunun önü bayraklandırıldı.

Cadde ve sokaklara çok sayıda afiş ve ilanlar asıldı. Özellikle kadın kolu üyelerimizin, ilçemizin Perşembe pazarı önü, Balıkpazarı mahallesi ve Zeytindalı Meydanı'nda kurduğu stantlara iktidar partisi üyeleri tarafından tacizler gerçekleştirildi.

Hatta AKP'nin seçim arabaları stant önlerine çekilip müzik yayını yapıldı. AKP ilçe başkanlığını arayıp durumu anlatmamıza rağmen tacizler devam etti.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi, seçimlerin ertesi günü Türkiye'de emsaline rastlanmamış, Türk siyasi ahlakına aykırı bir olay yaşandı.

AKP Gemlik Gençlik Kolları, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu için Fatiha okuyup bir de helva dağıttı. Geleneklerimiz ve inançlarımıza göre hayatını kaybedenlerin arkasından Fatiha ve dualar okunur, helva dağıtılır. Fakat ilçemizde ise halkımızın teveccühü ile yüzde 51'den fazla oy alarak birinci çıkan genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, gayet sağlıklı bir şekilde görevinin başındadır!

Böyle bir eylem, çağrıştırdığı anlam itibariyle kan dondurucudur. İlçe merkezinde anons ve seçim şarkıları ile eylemin gayri ciddi hale getirilmesi ise gelenek ve inançlarımızı zedelemekten başka bir şey değildir!

Bu çirkin, mesnetsiz ve ciddiyetsiz eylemin gerçekleştirilmesine izin veren AKP Gemlik İlçe Başkanlığı'nı şiddetle kınıyor, takdiri Gemlik halkına bırakıyoruz."

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