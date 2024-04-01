AKP Genel Merkezi'nde konuşan AKP'li seçmen: Biz şaşaaya alıştık halka tepeden bakıyoruz

Yerel seçimde CHP’nin gerisinde kalan, İstanbul ve Ankara’yı geri alamayan AKP’den sonuçlara ilişkin farklı tepkiler yükseliyor.

AKP Genel Merkezi önünde konuşan bir AKP’li seçmen, seçimi neden kaybettiklerini anlattı. Medyascope’tan Senem Büyüktanır’a konuşan AKP’li seçmen seçimi parti teşkilatının acizliğinden dolayı kaybettiklerini söyledi. AKP’li seçmen, vatandaşlara tepeden baktıklarını vurgulayarak “Biz şaşaaya alıştık. Halka tepeden bakıyoruz vatandaşın içinde değiliz" şeklinde konuştu.

AKP’li seçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasını beklerken şu ifadeleri kullandı:

“AKP’ye gönül vermiş biri olarak, teşkilatların acizliğinden dolayı bu duruma düştük. Kimse çalışmadı. Reisin yaptıklarına karşın teşkilatlar arkasında durmadı. İl başkanları, ilçe başkanları, milletvekillerine kadar herkese sesleniyorum: Biz şaşaaya alıştık, lükse alıştık. Halka tepeden bakıyoruz. Vatandaşın içinde değiliz. Türkiye bu hale geldi. Biz reis için şu anda buradayız, reise destek vermek için buradayız. Sonuna kadar, ölene kadar reisin arkasındayız. Vatandaşa tepeden bakanlar kendi içimizdekiler. Biz vatandaşın içine inemedik. Sorunlarına muhatap olamadığımız için biz bu haldeyiz.”