AKP HDP ile yerel seçim pazarlığı yapıyor. Bomba iddia

AKP ile ilgili bomba bir iddia kulislere yansıdı. Buna göre, AKP, HDP ile yerel seçim pazarlığı yapıyor. AKP’nin HDP’ye ‘kayyum atamama sözü’ verdiği iddialar arasında yer aldı.

AKP HDP ile yerel seçim pazarlığı yapıyor. Bomba iddia

AKP’nin yerel seçimden kazançlı çıkmak ve karşı ittifakları zorlaştırmak için yeni bir siyasi planı olduğu iddia ediliyor. Buna göre, Ankara kulislerinde bir süreden beri konuşulan yerel seçim stratejisinde ‘kayyum pazarlığından’ söz ediliyor.

Türkiye’de yapılacak yerel seçimlere aylar kaldı. Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’nin HDP’de karşılığı olan aracılarla, CHP ile ittifak yapmaması durumunda HDP’nin seçilecek belediye başkanlarına kayyum atanmayacağı sözü verildiği iddia ediliyor.

Babacan haberinde “Yani MHP’yi rahatsız etmeden arka kapıda yapacak böyle bir işbirliğinin İstanbul başta olmak üzere CHP’de bulunan büyükşehirlerde sonuç doğurabileceğine dair ince hesaplar yapılıyor. HDP’lilerin bir süreden beri yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye hazırlandıkları mesajının da bu açıdan ele alınması gerektiği belirtiliyor. Pazarlık gücünü arttırma hamlesi olabilir” ifadelerini kullandı.

‘AKP’DE OY KAYBI BEKLENİYOR’

AKP’nin yerel seçimde karşılarına çıkabilecek bir diğer sorunun da ‘ekonomik kriz’ olduğunu belirten Babacan “Krizin faturasının yerel seçimlerde kendilerine ödettirilme olasılığından söz ediliyor. Seçmenin ülkenin yönetimi konusunda yaptığı tercihin aynısını yerel seçimlerde tekrarlamayacağını öne sürenler var. Seçmenin yerel seçimlerde ‘ayar vereceği’ tartışılıyor. Genel seçimlerdeki yüzde 7’lik oy kaybının artabileceğini dile getirenler az değil” diye aktardı.

Öne Çıkanlar
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Son Haberler
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli? Keşfet
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Konya'da bir motosiklet duvara çarparak durabildi Güncel
Konya'da bir motosiklet duvara çarparak durabildi
Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı Dünya
Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı
Dominik'te şiddetli patlama Dünya
Dominik'te şiddetli patlama
En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı Güncel
En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı
Motosiklet sürücüsü duvara çarptı Güncel
Motosiklet sürücüsü duvara çarptı
İstanbul’da dev elektrik kesintisi. 23 ilçede şalterler indirilecek Güncel
İstanbul’da dev elektrik kesintisi. 23 ilçede şalterler indirilecek