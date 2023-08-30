AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe yerel seçimler için İstanbul planını açıkladı

AKP'li Kabaktepe, "Oy değişiminin seçmen üzerindeki nedenini yakalamaya çalışıyoruz" dedi. 2024 seçimlerinde İstanbul'u alacağız diyen Kabaktepe, "Her seçimin dinamiği ayrı" şeklinde konuştu.

Değişim ve dönüşümün AKP'de sürekli olduğunu dile getiren Kabaktepe, "Bizim geleneğimizde önceki dönem sonraki dönem diye bir şey yok." ifadesini kullandı

Habertürk'te 'Gerçek Fikri Ne?' programına konuk olan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kendisine gündeme dair yöneltilen sorularını yanıtladı...

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şimdi Cumhurbaşkanımızın her seçim olduğu gibi bu seçimde de aslında normal zamanlarda da hem o gün yapmamız gereken işlerle ilgili neler yaptığımızı nasıl çalışmamız gerektiğine dair öngörülerini yönlendirmelerini iletirken aynı zamanda önümüzde yapmamız gerekenlerle ilgili her zaman bizi yönlendirir. Talimatlarını verir. Mayıs seçimlerinde de olduğu gibi hemen 2024 Mart seçimlerine bakış yaparak hem hedeflerini hem yapılması gereken çalışmalarla ilgili kamuoyuna da yaptığı açıklamalar bizlere de o noktadaki direktiflerle talimatları oldu.

O çerçevede de çalışıyoruz. Bu Recep Tayyip Erdoğan geleneği. Mayıs'tan itibaren ona göre çalışıyoruz.

Şimdi seçmenimiz 20 yıllık AK Parti sürecine de baktığımızda koyulan sandıklarda aynı oyu vermiyor. Mesela milletvekilinde ayrı bir oy veriyor, Cumhurbaşkanı seçiminde ayrı bir oy veriyor, yerel seçimlere geldiğimizde büyükşehirde ayrı bir oy veriyor, ilçe belediyesinde ayrı bir oy veriyor, meclislerde ayrı oy veriyor. Aslında 3 sandık olacak Mart seçimlerinde.

"2014'TEN BU ZAMANA KADAR FARKLI OYLAR ALDIK"

Milletvekilinde yüzde 35 bandına indiren seçmen ilçe belediyesinde yüzde 55 veriyor. Büyükşehirde de yüzde 52 veriyor diyelim. Biz bu seçimler arasındaki oy farklılıklarının nedenini araştırırken bu oyların farklı verildiği hakikatini göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. Seçmenimiz İstanbul'da 39 ilçede bu üç oyu kullanırken tüm partiler için bunu söylüyorum. Sadece AK Parti için bu oylar farklı verilmiyor.

Bizim hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız sonuçlar hem milletvekili sonuçları önümüzde dururken bu üç seçim oranlarını göz önünde bulundurarak yapılandırmamızı şekillendiriyoruz. Hiçbirini ıskalamadan hareket ediyoruz. Hakikat olgu bu.

2014'ten beri Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52 oy aldı. 2014'ten bu zamana kadar biz farklı oylar aldık. 48 aldık, 45 aldık, 35 aldık, belediyelerde İBB olarak 49 aldık, 47 de aldık. Dolayısıyla bu değişikliklerin seçmen üzerindeki nedenini de yakalamaya çalışıyoruz.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNDEKİ OYLARIN AYNEN TAŞINACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

İttifak oylarının Cumhurbaşkanlığı oylarının aynen İBB seçimlerine yansıdığını düşünürsek bunu kullanabilirler. Biz onun öyle olmayacağını düşünüyoruz.

Çünkü 2018 seçim sonuçları da benzer sonuçları veriyor bize. 2014'e de gittiğinizde bir kırılma var. Tam 50 almıştık biz 2018'de kafa kafayaydı diyelim. Sonra 1,5 puanlık bizim aleyhimize bir dönüşüm oldu. 2018 ile 2023 arasındaki dönüşüm açısından söylüyorum.

Her seçimin dinamiği ayrı. Biz İBB seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçimlerindeki oyların aynen taşınacağını düşünmüyoruz. Ona bakarsanız haziranda 54 almıştı. 51 almış. 3 puan kaybetmiş.

Yerel seçimlerde seçmenin oy verme davranışları ile genel seçimlerde oy verme davranışları arasında farklılıklar var. Netice itibariyle biz İstanbul'da büyükşehir belediyesinde en yüksek aldığımız oy oranı 48 küsür, Cumhurbaşkanı seçiminde en yüksek aldığımız oy oranı 50 küsür. Biz Cumhurbaşkanı seçiminde İstanbul'da hep yüksek oy aldık. Dolayısıyla bu bir seçim önce böyle oldu. Bir seçim sonra farklı oldu.

Cumhurbaşkanımız da kendi girdiği seçimlerde 48 aldı. Partimizin oyları aynı değil. Bu vatandaşımızın tamamen seçimler arasında değerlendirmesiyle ilgili bir durum. Dediğimiz ölçüde bakmak hakikati yansıtmaz. Seçmen davranışlarını da doğru okumamış oluruz buna baktığımızda.

"İSTANBUL'U ALACAĞIZ"

2024 Mart seçimlerinde İstanbul'da büyükşehir belediyesini kazanacak oyu alacağız ve kazanacağız. Onunla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada sadece 2018 seçimlerini değil. Tüm seçimleri analiz ediyoruz. AK Parti belediyeciliğinin yeniden ipi göğüsleyeceğini biliyoruz.

"DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜREKLİ OLUYOR"

Türkiye'de kendi iç devinimi ve değişimi yapabilen parti AK Parti'dir. Bu seçimlerde de milletvekillerimizin yüzde 70'i değişti. İl başkanlarımızdan istifa edenler oldu. Ben İstanbul'da 5'inci il başkanıyım. Bu değişim ve dönüşüm AK Parti'de sürekli oluyor. Her kongre döneminde partimiz ilgili kurullarımız incelemeleri gerekli değerlendirmeleri yaparlar dediğim gibi ben 5'inci il başkanıyım İstanbul'da.

Bazı illerimizde 6'ncı, 7'nci kongre dönemimiz 2 dönem devam eden başkanlarımız var. 3 dönem devam edenlerimiz var. Partinin devinimi ve değişimi içinde olan süreçlerdir. Hiçbir siyasi hareket, hiçbir sosyal hareket her zaman aynı performansla yürümez.

Bazen performansınız daha tatmin edici olur. AK Parti geleneği olarak baktığımızda ben 20 yılını da temsil ediyorum. 20 yılda vatandaşımızın yönelttiği eleştirilerin muhatabı da benim doğru yaklaşımların da muhatabı benim. Yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız ile alakalı 20 yılı beraber temsil ediyoruz. Bizim geleneğimizde önceki dönem sonraki dönem diye bir şey yok.

İMAMOĞLU'NUN BAŞKANLIK DÖNEMİ

'Kayıp Yıllar' diye toplantı yaptık. '20 bin konut yapacağız demişsiniz', 3 bin tane yapmışsınız. Rakamsal bilgiler verdik. Biz her zaman şunu diyoruz, insanlar vatandaşlarımıza söylediği sözlerin değerlendirmesini vatandaş yapacak. Size ne kadar güveniyor bunu değerlendirecek vatandaş. Biz çok rahatız. Kendimize, yaptıklarımıza güveniyoruz.

Şimdi Ekrem Bey'in sözü var. 'Yılda 20 bin tane konut yapacağım' diyor. 4 yıl geçti 80 bin konut nerede? Burada da ikinci ve üçüncü başlıkta şunu söylüyorum. Birinci başlık deprem, ulaşım, suyla ilgili söz verdiniz.

150 sözünüz var. Bunların hangilerini gerçekleştiniz, gerçekleştiremediniz. Geçer not alamıyorsunuz. Bunun gerekçelerini izah ederler, vatandaş değerlendirir. Vatandaşımız sizin ortaya koyduğunuz hedeflerinin gerçekleştirememe nedeni sizinle bağlantılı olarak değerlendirir. Burada vatandaşımız adına karar vermiyoruz; bir yaklaşım ortaya koyuyoruz.

Projelerle ilgili ne yaptınız? Sancaktepe'de metroyu kapattınız. Levazım tünelini kapattınız. Eyüp'te kollektörleri kapattınız. Kemerburgaz'daki bitmiş ormanı sıfırdan yapmış gibi açtınız. 'Günde 50 bin araç geçecek tüneli ben niye yapayım?' diyen belediye başkanını vatandaşımız değerlendirecek.

"HANİ 4 YILDIR ENGELLENİYORDUNUZ"

Bu parametrelerin hepsi, seçimde seçim öncesinde de vatandaşlarımız tarafından değerlendirilecek konular. Ulaşım İstanbul'un en temel sorunu. Rakam ortada. 20 yılı değerlendirmiyorum. AK Parti'nin Meclis'e gelen borçlanma dosyası 22, CHP'nin evet dedi dosya sayısı 2. CHP döneminde Meclis'e gelen dosya 52, AK Parti'nin hayır dediği dosya 2. Ne engellenmiş? Önceden şunu söylüyorlardı.

Sayın Başkan 14-28 arası konuşma yapıyor. 'Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin, Meclis'te çoğunlukta olmalarında problem yok. İBB'de de çoğunluk onlarda tıkır tıkır işliyor' diyor. Hani 4 yıldır engelleniyordunuz?

"BAKANLIKLARIMIZ İBB İLE YARIŞMAZ"

Vatandaşımız birtakım hadiselerini engelleme olarak algılar algılamaz, kendi değerlendirmesini yapacak. Şu an Ekrem Bey'in yaptığı şey hakikatin ifadesi değil; olmayan olguyu, gerçekleri kendi menfaatine değiştirmek için retorikle kapatmaya çalışıyor.

Sayın grup başkanvekilimiz televizyona da davet etti 'gelin konuşalım' dedi. Ben veriyle konuşuyorum. Böyle bir retoriği geliştiriyorsunuz hakikatle örtüşmesi lazım. Niye 'herşey tıkır tıkır işliyor' diyorsunuz? Şimdi hiçbir zaman bizim hükümetlerimiz, bakanlıklarımız İBB ile yarışmaz. Tam tersine İzmir'de, İstanbul'da metro yapar. Hatta İstanbul'da İBB'nin yapmayacağım dediği metroyu yapar.