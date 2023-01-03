AKP vergi ve harçlara yüzde 123 zam yaptı. Yıllık enflasyon yüzde 64 çıktı. Bu bile her şeyi açıklıyor

AKP iktidarının Türkiye’yi ekonomik darboğaza sürüklemesi hiç şüphesiz en çok vatandaşların hayatlarını etkiliyor.



İktidar medyası tarafından yıllar boyunca “uçacağız, kaçacağız” denilen 2023’ün gelmesiyle zamlar yağmur gibi yağarken vatandaş ne yapacağını şaşırmış vaziyette.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu.



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi.



Buna karşılık yeni yılla birlikte vergi ve harçlara yüzde 123 zam geldi.



Vatandaşlar “Yüzde 64 nerede yüzde 123 nerede” demekten kendilerini alamadı. Yıllık enflasyonun yüzde 64 olmasına rağmen devletin vergi ve harçlara yüzde 123 zam yapması “Bu bile her şeyi açıklıyor” dedirtti.



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