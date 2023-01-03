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AKP vergi ve harçlara yüzde 123 zam yaptı. Yıllık enflasyon yüzde 64 çıktı. Bu bile her şeyi açıklıyor

TÜİK’in verilerine göre son 12 aylık enflasyon yüzde 64,27 olarak açıklanırken AKP iktidarının vergi ve harçlara yüzde 123 zam yapması “Sözün bittiği yer” olarak yorumlandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:54
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AKP iktidarı vergi ve harçlara yüzde 123 zam yaptı, yıllık enflasyon yüzde 64 çıktı

AKP vergi ve harçlara yüzde 123 zam yaptı. Yıllık enflasyon yüzde 64 çıktı. Bu bile her şeyi açıklıyor
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AKP iktidarının Türkiye’yi ekonomik darboğaza sürüklemesi hiç şüphesiz en çok vatandaşların hayatlarını etkiliyor.

İktidar medyası tarafından yıllar boyunca “uçacağız, kaçacağız” denilen 2023’ün gelmesiyle zamlar yağmur gibi yağarken vatandaş ne yapacağını şaşırmış vaziyette.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi.

Buna karşılık yeni yılla birlikte vergi ve harçlara yüzde 123 zam geldi.

Vatandaşlar “Yüzde 64 nerede yüzde 123 nerede” demekten kendilerini alamadı. Yıllık enflasyonun yüzde 64 olmasına rağmen devletin vergi ve harçlara yüzde 123 zam yapması “Bu bile her şeyi açıklıyor” dedirtti.

yenicaggazetesi.com.tr

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Senol
3.01.2023 13:52
Aynen öyle. Yasayan görüyor zaten  
 
FARUK
3.01.2023 13:44
Açıklanan enflasyona kendilerinin bile inanmadığının ispatı.  
 
Yurttas
3.01.2023 13:36
Fakirlestikce fakirlesiyoruz 20 senelik fitratimiz , kaderimiz ama yinede sukretmiyoruz nankoruz biz.Adamlar hergün milyonluk (trilyonluk ihaleler)yapıyor.Yinede mutlu olmuyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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