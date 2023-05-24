AKP İl Başkan Yardımcısı’ndan 'sahte afiş’ itirafı: AKP Genel Merkezi'nden basılı halde geldi

AKP Nevşehir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Ekici, emniyette verdiği ifadede; belediye çalışanlarının kentin çeşitli yerlerine astığı provokatif afişlerin AKP Genel Merkezi'nden geldiğini söyledi.

AKP İl Başkan Yardımcısı’ndan 'sahte afiş’ itirafı: AKP Genel Merkezi'nden basılı halde geldi

14 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrası birçok kentte olduğu gibi Nevşehir'de de Millet İttifakı adına sahte içeriklerin yazılı olduğu afişler billboardlara asıldı.

Afişlerde “Bizim için YPG terör örgütü değildir, Selahattin Demirtaş serbest kalacak” ve “İyi düşün, doğru karar ver” gibi ifadeler yer aldı.

“ASILAN AFİŞLER AKP GENEL MERKEZİ’NDEN GELDİ”

KRT'den İlknur Yağumli'nin haberine göre; sprey boya ile afişlerin üzerine “yalan” yazan Nevşehir CHP Gençlik Kolları Başkanı Yekta Arda Gürbüz gözaltına alındı.

Daha sonra serbest bırakılan Gurbüz'ü, AKP Nevşehir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Ekici'nin şikayet ettiği ortaya çıktı.

Ekici, emniyette verdiği ifadede sahte içerikli afişlerin AKP Genel Merkezi’nden basılı halde geldiğini söyledi.

Emniyet tutanağına göre Ekici’nin ifadesinde şu ifadeler yer aldı:

“Ben halen Adalet ve Kalkınma Partisi Tanıtım ve Medya Başkanı, ayrıca İl Başkan Yardımcısı olarak görevliyim. Bana sormuş olduğunuz Nevşehir Belediyesi’ne ait olan billboardlardaki afişleri 20.05.2023 günü sabahı ilimiz geneline asılmıştı. Asılan afişler Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nden basılı vaziyette gelmişti. Biz bunları reklam şirketine 20.05.2023 günü sabahı teslim ederek asılmasını sağlamıştık. 20.05.2023 günü gece saatlerinde çarşıdan geçerken billboardların siyah boya ile karalandığını görmüştüm. 21.05.2023 günü sabahı da görevli polislerin telefonla haber vermesi üzerine Emniyet Müdürlüğü’ne geldim. İl genelinde billboardlardaki afişlere boya ile zarar verildiğini öğrendim. Ben olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim. Partim adına da herhangi bir maddi zarar talebim yoktur. Seçim öncesi ilimizde huzurun devamını sağlamak için ve herhangi bir gerginliğe sebep olmamak için şikayetçi değilim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”

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