Flaş... Flaş... Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası

Terör örgütü IŞİD’in Suriye’deki Ayn el Arap (Kobani) bölgesine girmesini bahane eden PKK’lı teröristler ve HDP’lilerin kışkırtmasıyla çıkan olaylarla ilgili görülen Kobani davasında kararlar açıklandı. Aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sııri Süreyya Önder gibi isimlerin de olduğu 108 sanığın aldığı cezalar açıklandı.

Mahkeme, Selahattin Demirtaş hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını toplam 42 yıl hapis cezasına indirdi. Öte yandan Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Demirtaş hakkında karar okunurken mahkemeye ara verildi.

Davada, Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası alırken Figen Yüksekdağ ise toplam 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

Öte yandan Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti.