AKP il başkanı 'tamamen kendi iradesiyle' istifa etti

AKP Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat görevinden istifa etti. İl Başkanlığı Binasında toplantı düzenleyerek parti üyeleriyle bir araya gelen Polat, istifa ettiğini burada açıkladı.

5 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden bugün istifa eden Polat yaptığı açıklamada "2018 yılından beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİFA KONUŞMASINDA ERDOĞAN'I ÖVDÜ

Polat, AKP'nin sadece 2023’ü değil, 2053 ve 2071’i hedef olarak belirlediğini söyleyerek çalışkan, partisinin cesur, özgüvenli, dertli ve fedakar bir liderin öncülüğünde hareketine başladığını belirterek Erdoğan'ı işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ HALİNİ KABULLENEMEYENLER ERDOĞAN'A KARŞI TUTUM SERGİLİYOR"

"Yaklaşık 20 yıllık bir sürede Türkiye’nin geçirdiği dönüşümü görmek herkese nasip olmayacak türden bir ayrıcalıktır" diyen Polat, "Milletimiz bu dönüşümün farkında olsa da Türkiye’nin bu güçlü halini kabullenemeyenler içte ve dışta Cumhurbaşkanımıza karşı olan tutumlarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Polat açıklamasının devamında son zamanlarda Batılı ülkelerin Türkiye ve İslam düşmanlığına yönelik tutumları olduğunu belirterek, "Bize düşen Cumhurbaşkanımızı bu kutlu mücadelesinde yalnız bırakmamaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AKP döneminde kendi imkanlarıyla milli savunma sistemleri, yerli otomobil, Mavi Vatan gibi üretimler yaptığını belirten Polat, Türkiye'nin ürettikleriyle "Milletimizin ve dostlarımızın takdirini kazandığı gibi düşmanlarımızın da korkularını artırmıştır" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE VE TAMAMEN KENDİ İRADEMLE İSTİFA EDİYORUM"

Polat, açıklamasının devamında, "Aile kurumunun korunması, ecdadın mirasına sahip çıkılması, Ayasofya’nın yeniden ihyası gibi manevi dünyamızı da ihmal etmeyen bu kalkınma şüphesiz ki bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını göstermektedir. Bu sebeple hepimiz davamızın ve Reis'imizin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aralık / 2018 yılından beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.