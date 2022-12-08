AKP, Kanal İstanbul için umudunu Çin’e bağladı: Haber yurt dışından geldi

AKP iktidarının ‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul bir süredir ana gündem içinde yer alamasa da hükümetin çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Maliyeti 70 milyar doları aşan ve çevreye vermesi beklenen büyük zararla tartışmaların odağında olan projenin finansmanı için çarpıcı bir haber çıktı.



Hindistan basınında yer alan habere göre, AKP, Kanal İstanbul için umudunu Çin’e bağladı. The Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz 2 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye’yi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’na (CPEC) katılması için davet etti. Çin’in de desteği ile yapılan teklifin AKP için nasıl bir çıkar sağlayacağının belirtildiği haberde “Tartışmalı Kanal İstanbul projesi için Çin finansmanını güvence altına almak, Türk hükümeti için önemli bir hedef olmaya devam ediyor” ifadeleri neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepkilerin odağındaki projenin finansmanı ile ilgili geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda gerekirse finansmanı Hazine’den karşılayabileceklerini söylemişti.

AKP hükümeti, özel sektörün yüksek maliyeti nedeniyle projede yer almaması nedeniyle Kanal İstanbul projesinin yapımı için henüz ihale ilanı yayınlamadı. Maliyetinin, ÇED raporunun yayınladığı dönemdeki kura göre, 70 milyarın üzerinde olması bekleniyordu. Ancak hızla artan döviz kuru projenin maliyetini de önemli ölçüde artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin yapımı için Çin ve Arap sermayesine güvense de henüz net bir sonuç alamadı.