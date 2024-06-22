AKP koridorları karıştı. Basına kim sızdırdı kavgası çıktı

Gazeteci Erdal Sağlam gündeme bomba gibi düşecek bir yazı kaleme aldı. Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mayıs ayında yapılan 104 sayfalık vergi paketini basına sızdıranların Mehmet Şimşek'ten memnun olmayan ve yıpratmaya çalışan AKP'li isimler olduğunu belirterek AKP koridorlarında kavga çıktığını ileri sürdü.

Sağlam ayrıca "Bir süredir bu yöndeki tavırlarını sürdüren mevcut yöneticilerin, özellikle iş dünyası tarafından tepki çekmesi muhtemel vergi düzenlemeleri nedeniyle, Bakan Şimşek'i zora sokup, maddelerin uygulanmasını önlemek için bunu yapmış olabilecekleri belirtiliyor" iddiasında bulundu.

“SEÇİMİN FATURASINI ŞİMŞEK’E KESMEK İSTİYORLAR”

Sağlam yazısında “Sızmanın doğrudan bu AKP’liler tarafından, ya da onların 104 sayfalık sunumu gönderdiği bazı iş insanlarının kanalıyla olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.

Bunun nedeni olarak da özellikle koltuklarından olmak istemeyen, yerel seçimdeki başarısızlığın faturasını tümüyle Bakan Şimşek’in ısrarıyla seçim öncesi popülist kararların alınamamasına bağlayan mevcut parti yöneticileri gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlam Mehmet Şimşek’in zora sokulmak istendiğini ileri sürdü.

VERGİ PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketinde bahşiş gelirlerinden kira gelirlerine, para cezalarının artırılmasından yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılmasına kadar birçok ayrıntılı maddenin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Maddelerin ne olduğu da tek tek gündeme gelmişti.