AKP koridorları karıştı. Basına kim sızdırdı kavgası çıktı

Düzenleme: Kaynak: 10haber
AKP koridorları karıştı. Basına kim sızdırdı kavgası çıktı

Vergi paketinin tamamının basına sızdırılması AKP içindeki bazı kavgaları yol açtığı iddia ve bazı isimlerin Mehmet Şimşek’ten memnun olmadığı iddia edildi.

Gazeteci Erdal Sağlam gündeme bomba gibi düşecek bir yazı kaleme aldı. Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mayıs ayında yapılan 104 sayfalık vergi paketini basına sızdıranların Mehmet Şimşek'ten memnun olmayan ve yıpratmaya çalışan AKP'li isimler olduğunu belirterek AKP koridorlarında kavga çıktığını ileri sürdü.

Sağlam ayrıca "Bir süredir bu yöndeki tavırlarını sürdüren mevcut yöneticilerin, özellikle iş dünyası tarafından tepki çekmesi muhtemel vergi düzenlemeleri nedeniyle, Bakan Şimşek'i zora sokup, maddelerin uygulanmasını önlemek için bunu yapmış olabilecekleri belirtiliyor" iddiasında bulundu.

“SEÇİMİN FATURASINI ŞİMŞEK’E KESMEK İSTİYORLAR”

Sağlam yazısında “Sızmanın doğrudan bu AKP’liler tarafından, ya da onların 104 sayfalık sunumu gönderdiği bazı iş insanlarının kanalıyla olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.

Bunun nedeni olarak da özellikle koltuklarından olmak istemeyen, yerel seçimdeki başarısızlığın faturasını tümüyle Bakan Şimşek’in ısrarıyla seçim öncesi popülist kararların alınamamasına bağlayan mevcut parti yöneticileri gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlam Mehmet Şimşek’in zora sokulmak istendiğini ileri sürdü.

VERGİ PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketinde bahşiş gelirlerinden kira gelirlerine, para cezalarının artırılmasından yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılmasına kadar birçok ayrıntılı maddenin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Maddelerin ne olduğu da tek tek gündeme gelmişti.

ak-parti-genel-merkezi-1496813.jpg

Son Haberler
Arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü Gündem
Arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü
İran'da Cumhurbaşkanı adayından başörtüsü çıkışı. 'Zorla taktıramayız' Dünya
İran'da Cumhurbaşkanı adayından başörtüsü çıkışı. 'Zorla taktıramayız'
Rober Hatemo Terminatör gibi döndü Magazin
Rober Hatemo Terminatör gibi döndü
Banka kredisi çekmek istemeyene yeni imkan. Herkes ona koşacak Ekonomi
Banka kredisi çekmek istemeyene yeni imkan. Herkes ona koşacak
Melis Sezen'in bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Melis Sezen'in bikinili pozlarına beğeni yağdı
Akçakoca’da 2 gün denize girişe yasak geldi Gündem
Akçakoca’da 2 gün denize girişe yasak geldi
Yonca yerine ekti şimdi paraya para demiyor. Beyin ve kalp sağlığa birebir Gündem
Yonca yerine ekti şimdi paraya para demiyor. Beyin ve kalp sağlığa birebir