Özgür Erdursun emekliye kara haberi verdi. 'Daha beteri geliyor'

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Özgür Erdursun emekliye kara haberi verdi. 'Daha beteri geliyor'

SGK uzmanı Özgür Erdursun, “Moralinizi bozmak istememem" diyerek şirketleri zor, esnafı çok zor, çalışanı çok çok çok zor, emekliyi ise berbat günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketine farklı kesimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şirketlere, esnafa, çalışanlara ve emeklilere kara haberi verdi.

Erdursun, yaptığı paylaşımda,

“Moralinizi bozmak istememem ancak! Şirketleri zor, esnafı çok zor, çalışanı çok çok çok zor, emekliyi ise berbat günler bekliyor” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından enflasyonla mücadele ve vergi adaleti sağlamak amacıyla yeni vergi paketleri düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bayram tatilinden sonra kanun teklifi olarak Meclis’e sunulması öngörülen "vergi paketi"nde geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldığı belirtiliyor.

Düzenlenen vergi paketiyle, KDV, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, yurt dışına çıkış harcı ile vergi usul kanunları başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek düzenlemelerle vergi artışları, yeni cezalar ve ceza artırımları getiriliyor.

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