AKP kurucularından Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
AKP kurucularından Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

AKP'nin kurucu üyelerinden Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

Gürdoğan'ın cenazesi, bugün öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

1945 yılında Eskişehir'de doğan Gürdoğan, 1994 yılında iktisat alanında profesör unvanını aldı ve yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.

Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" gibi önemli eserlere imza attı.

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