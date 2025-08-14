AKP, Özlem Çerçioğlu’na ne sözü verdi? Ortalığı karıştıracak iddia

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bugün AKP'ye geçeceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda gençlik kolları üzerinden "Aydın" göndermesi yaparken CHP lideri Özgür Özel de dün iddiaları doğruladı.

Çerçioğlu'nun beraberinde Sultanhisar, Söke ve Yenipazar Belediye Başkanları ve bazı belediye meclis üyeleri ile birlikte AKP'nin 24. kuruluş yıldönümü etkinliğinde partiye katılacağı belirtiliyor.

AKP, ÇERÇİOĞLU’NA NE SÖZÜ VERDİ?

Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacağı iddiaları üzerine ortaya çok konuşulacak bir iddia daha geldi. Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Altaylı, Özel’e Çerçioğlu’nun neden AKP’ye katılmak istediğini sorduğunu belirten Altaylı, çarpıcı bir ayrıntıyı paylaştı. Altaylı’nın YouTube kanalından paylaştığı notta AKP’nin Çerçioğlu’na ne sözü verdiği yer aldı.

Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

“Bir diğer sorum Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçip geçmeyeceği. Geçiyor ve belediye meclisini de AKP'ye geçirmeye çalışıyor. Nazilli ve Koçarlı'yı çok zorlamış. Nazilli başkanı geçmiyor ama Özlem Hanım geçiyor. Peki niye soruyorum.

Çok utanç verici değil mi? Nesiller boyu unutulmayacak bir utanç. Anlatıyor. Özlem Hanım uzun zamandır tehdit altındaydı. Hem yargı kullanılarak siyasi hem de ekonomik.

Çerçioğlu'nun kocasının bir şirketi var. Borsaya kote büyük bir şirket.

Bu şirketin üzerine geliyorlardı. Şirket zorda. Özlem Hanım'a hem bu şirket üzerinden baskı yapıyorlar hem de kendi dosyaları üzerinden. AK Parti'ye geçerse kocasının şirketini kurtarma sözü almış.

Kendisinin üzerinde ise yıllardır sallandıkları kendi söylemiyle 20-23 dosya varmış. Hepsi Aziz İhsan Aktaş'la ilgili. Diğer belediye başkanlarımızdan farklı olarak eskiden beri Aziz İhsan Aktaş'la çalışmış ve bunlarla tehdit etmişler."