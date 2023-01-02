AKP Sinan Ateş cinayetindeki sessizliğini bozdu

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çelik, eski Ülkü Ocakları Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında "Emniyet işinin başındadır, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" şeklinde konuştu.

Çelik cinayete ilişkin şunları söyledi:

“Ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada, bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların birçoğunu gördük. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekir. Ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, bunların tutumu ahlaki değil. Emniyet güçleri, Türkiye'nin adliyesi, emniyet teşkilatı bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden, yurt dışında örgüt bağlantılı bazı kişilerin Cumhur İttifakı'nı adres göstererek yorum yapması ve yaygınlaştırmaya çalışması... Bütün bunları tespit ettik. Bunların hepsi, tamamen başka amaçlara matuf olarak gündeme getirmedir. Emniyet işinin başındadır, adliye işinin başındadır olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır.”

ŞU ANA KADAR 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in cinayetinde gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleşen saldırıda motosikleti kullanan zanlının yakalandığı belirtildi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.

Cinayete ilişkin olarak bugüne kadar 5 kişi gözaltına alındı.