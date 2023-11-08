AKP sözcüsü Ömer Çelik apar topar yayını bıraktı. 'Arkadaşlar ara vermemiz lazım'

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuşma esnasında apar topar "Arkadaşlar ara vermemiz lazım" diyerek yayını yarıda kesti.
Çelik, daha sonra tekrar kameralar karşısına geçerek açıklamalarına devam etti.
AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik yayını yarıda bıraktı.
Çelik konuşması esnasında "Arkadaşlar ara vermemiz lazım" diyerek yayını yarıda kesti.
Ömer Çelik, kısa bir süre sonra yeniden kürsüye çıkarak açıklamalarına devam etti.
Çelik’in neden yayını terk ettiği ise sosyal medyada merak konusu oldu. Çelik’in rahatsızlandığı da iddia edildi.