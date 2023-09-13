AKP Terme İlçe Başkanı İstifa Etti

AKP Terme İlçe Başkanı sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile istifa ettiğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP Terme İlçe Başkanı İstifa Etti

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

AKP Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile istifa ettiğini açıkladı.

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Ertan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Hemşehrilerim,

Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti, Türkiye’nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Terme İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımıza, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum.

AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz.

Tüm AK Parti ailesine ve ilçe halkımıza saygılarımla…”

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