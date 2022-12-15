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Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti

AKP Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın ofisinde içki masası kurup, dansözlerle eğlendiği görüntülerinin ardından istifa etti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:08
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AKP Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın istifa etti. Dansözle eğlencesi ortaya çıkmıştı

Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
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AKP Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın bir ofiste 'eğlendiği' iddia edilen görüntüler “HaberLog” ve “23 Derece” sayfalarından paylaşıldı.

Günaydın'ın ofisinde içki masası kurup, dansözlerle eğlendiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerin ardından açıklama yapan ilçe başkanı Günaydın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"KAMUOYUNA BİLDİRMEK İSTİYORUM"

Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA GEREKEN YAPILACAKTIR"

Odatv olarak Torbalı İlçe başkanı Günaydın telefonlara cevap vermeyince AKP İzmir il başkanı Kerem Ali Sürekli’ye ulaştık. Kerem Ali Sürekli, Bergama Ticaret Odasında görüşmede olduğu için danışmanı Odatv'ye yaptığı açıklamada‘’ Adalet ve Kalkınma Partisi böyle olaylara asla taviz vermeyen bir parti mutlaka gereken yapılacaktır ‘’ ifadelerini kullandı.

Dansözler, 1950 yıllarda sadece filmlerde yer alır ya da dergi kapaklarını süslerdi. Menderes dönemi ise bir baskı ve yasak fırtınası estirdi. Dansöz bu kültürün bir parçasıydı ama televizyonda görülmesi yasaktı. 1980’li yıllara gelindiğinde 12 Eylül’ün hediyesi dansöz oldu. Fakat sonraki yıllar dansözler için yasaklar ve engellemelerle doluydu. Bu videoda 60 yıldır çözülmeyen dansöz krizlerini derledik.

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Dansöz Hacı
15.12.2022 17:26
Yaw ayda yılda bi kere eğlendik, ne var bunda anlamadım.  
 
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