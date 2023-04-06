6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP ve MHP ortak listede anlaşamadı. Ankara kulislerinden yeni iddia

AKP ve MHP ortak listede anlaşamadı. Ankara kulislerinden yeni iddia

Ankara kulislerinden Cumhur İttifakı ile ilgili son bilgiler sızdı. AKP ve MHP’nin ortak listede uzlaşamadığı öğrenildi. 19 ilde ortak liste ile seçime girilmesi için yapılan çalışmanın Erdoğan ve Bahçeli tarafından reddedildiği öğrenildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:37
Takip Et

AKP ve MHP ortak listede anlaşamadı

AKP ve MHP ortak listede anlaşamadı. Ankara kulislerinden yeni iddia
+
Aa
-

14 Mayıs seçimlerinin milletvekili aday listeleri için son 3 güne girildi. Siyasi partilerde liste mesaisi sürerken AKP’de 5’ten az milletvekili çıkaran 19 ilde “MHP ile ortaklık sağlanabilir mi?” değerlendirmeleri yapılıyordu.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, aralarında Osmaniye, Iğdır, Çanakkale gibi illerin de yer aldığı 19 ilde “MHP’nin aday çıkarmayarak, AKP’li isimleri, bazı illerde ise AKP’nin aday çıkarmayarak, MHP’li isimleri destekleyebileceği” ileri sürüldü.

İKİ LİDERDEN ‘RET’

Ancak AKP’nin, MHP ile yürüttüğü çalışma ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den “ret kararının” geldiği belirtiliyor.

Erdoğan’ın, “AKP’nin iktidar partisi olduğu, bazı illerde aday göstermemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı” gerekçesiyle, Bahçeli’nin ise “MHP’nin siyasi geçmişi ve birikimi ile partinin üç hilale oy veren seçmen yapısı” gerekçesiyle “bu çalışmaya ret kararı verdiği” ileri sürülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
2
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
3
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
5
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
6
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
7
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.