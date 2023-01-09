CHP'li belediyenin toplu konut planına AKP ve MHP engeli

Mersin'de AKP’li ve MHP’li İmar Komisyonu üyeleri, komisyon toplantısında evet dedikleri bir imar planı değişikliğine meclis toplantısında hayır dedi.

Birgün'de yer alan habere göre belediyeye ait bir araziyi toplu konut projesi için kullanmak istediklerini söyleyen CHP’li Başkan Vahap Seçer, “Burada kamunun malını koruyoruz. Cumhur İttifakı üyeleri komisyonda evet dediklerine burada hayır diyorlar” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde “Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi (Liman Arka Bölgesi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilen madde tartışmalara neden oldu.

Plan değişikliği, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan bazı arazilerin Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak Ticari Alana çevrilmesini de içeriyordu.

KOMİSYONDA EVET MECLİSTE HAYIR DEDİLER

Komisyonlardaki AKP’li ve MHP’li üyeler, imar planı değişikliğine evet oyu kullandı. Sadece bir AKP’li üye çekimser kalırken, bir CHP’li üye ret oyu verdi.

Ancak konu belediye meclisi gündemine geldiğinde, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı grubu, plan değişikliğine ret oyu vereceğini bildirdi.

CHP’li başkan Vahap Seçer, belediyeye ait arsaların satışının söz konusu olmadığını, arsaların belediyede kaldığını, imar durumlarında değişiklik yapıldığını, arsalardan birinin belediyenin toplu konut projesi için kullanılacağını açıkladı.

MHP'LİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

MHP’li üye Mehmet Topkara’nın, halka ait arazilerin elden çıkarılacağını iddia etmesi üzerine Topkara ile Seçer arasında tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma sertleşince MHP’li Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da katıldı.

Tartışmalar üzerine oturuma ara verildi. Oturum yeniden başladığında bu kez MHP grup sözcüsü Mahmut Tat ile MHP’li üye Mehmet Topkara arasında tartışmalar yaşandı.

CUMHUR İTTİFAKI ÜYELERİ KARAR DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİNİ AÇIKLAMADI

Dakikalarca süren tartışmada Cumhur İttifakı üyeleri, maddeye komisyonda neden evet dediklerini, mecliste neden ret verdiklerini açıklamadı.

Yapılan oylama sonucunda, belediyenin toplu konut projesi yapmasını da içeren imar değişikliği AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP’li Başkan Vahap Seçer, “Burada kamunun malını koruyoruz. Cumhur İttifakı üyeleri komisyonda evet dediklerine burada hayır diyorlar” dedi.