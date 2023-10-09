AKP ve MHP’nin Ömer Halisdemir’in adını silmeye çalışmasına Valilik engeli

Kenan KAYHAN - Tokat / YENİÇAĞ



AKP'li Sulusaray Belediyesi, Ağustos meclis toplantısında MHP’li Meclis üyesinin teklifi ile ilçede bazı sokak ve caddelerin adlarının değiştirilmesini görüştü.

ÖMER HALİSDEMİR’İN ADI KALDIRILMAK İSTENDİ

15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan Ömer Halis Demir, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile kaptın-ı derya olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'nın adlarının bulunduğu cadde ve sokak isimlerinin değişmesi oy çokluğuyla kabul edilerek Tokat Valiliğine başvuru yapıldı.

İlçe Belediye meclisinde yapılan oylamada, Astsubay Ömer Halis Demir caddesinin adı 4 dönem ilçede belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül olurken, Yavuz Sultan Selim sokağına eski belediye başkanlarından İbrahim Turgut, Barbaros sokağına da yine eski başkanlardan Nazım Bıldırcın adı verildi.

VALİLİK DUR DEDİ

AKP’li Sulusaray Belediyesi tarafında Yapılan isim değişiklikleri Tokat Valiliği tarafından 36364 sayılı yazı ile iptal edildi. İptal sonrası Tokat Valiliğince açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde "Şehit Ömer Halisdemir'in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler" başlıklı haberlerin yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Sulusaray Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı gündeminin 4. Maddesinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek Belediye Meclisi'nce oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ancak Belediye Meclis gündeminin 4. Maddesinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi kararı Valilik Makamının 07.10.2023 ve 36364 sayılı yazısı ile iptal edilerek eski haline getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokat'ın Sulusaray ilçesinin Belediye Meclisinde "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesi yönünde karar alan 2 meclis üyesinin istifalarının alındığını bildirdi.

MHP'li Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tokat Sulusaray ilçe belediye meclisinin 15 Temmuz'un kahraman şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi kararına olumlu oy kullanan 2 meclis üyemizin istifaları alınarak partimizle ilişikleri kesilmiştir."