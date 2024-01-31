AKP Yerlikaya'nın yaptığı tasfiyeyi konuşuyor. Kartal İmam Hatipliler şaşkın

Uğur Can Biçer'in haberinde yer alan bilgilere göre; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın yetkilerindeki değişikliğe gidildi. AKP’de bu durum “tasfiye” iddialarına neden oldu ve haberlere de yansıdı.

İddialara göre “Bülent Turan’ın Jandarma Genel Komutanlığı’nın helikopterlerini özel gezilerinde kullanmasından” dolayı gerçekleştiği belirtildi.

ÜÇ BAKAN YARDIMCISININ YETKİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bakanlık kaynakları, Ali Yerlikaya’nın sadece Bülent Turan ile ilgili değil dört bakan yardımcısının üçünün yetki alanlarında bir takım düzenleme ve değişiklik yaptığını belirtti.

KARIŞIKLIK VARMIŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞILIYOR

Bülent Turan ile ilgili çıkan haberlere “Birileri İçişleri Bakanlığında karışıklık varmış gibi göstermeye çalışıyor” denildi. Kartal İmam Hatip mezunu olan Bülent Turan, siyasete AKP gençlik kollarından başlandı. AKP’nin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde görev alan ve milletvekilliği yapan Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olarak bilinmekte.

KARTAL İMAM HATİPLİLER ‘AĞABEY’ DİYOR

İddialara göre Kartal İmam Hatip mezunları şaşkın. Bülent Turan, bugün siyaset ve bürokrasi içerisinde yer alan isimlerin okul yıllarında “ağabeyi” olarak tanınıyor. Bülent Turan aynı dönemlerde Bilal Erdoğan’la beraber de siyasette imza atmıştı.