AKP’de 21 il başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddesi partinin dördüncü olağanüstü kongresi ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler oldu. Toplantıda olağanüstü kongre için 7 Ekim tarihi kesinleşti; kongre kararının 5 Eylül’de yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınması kararlaştırıldı.

Olağanüstü kongre sürecinde AK Parti’nin yalnızca ana kademesi yenilenecek. Yerel seçimlerin ardından olağan kongre süreci, mahalle, belde, ilçe ve il kongreleriyle başlayacak ve 2024’ün sonbaharında büyük olağan kongre yapılacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun aktardığına göre; MYK’da Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, kongreye yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı detaylı sunumda, il ve ilçe teşkilâtlarında yapılan revizyonu anlattı. Belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden ayrılması talimatı kapsamında bugüne kadar 21 il başkanının yerine yeni isimlerin atandığına işaret eden Kandemir, il ve ilçe yöneticilerindeki değişimlerin süreceğini bildirdi.

Erdoğan’ın yerel seçim startının kongre ile verileceğini hatırlattığı toplantıda, “Seçimlere daha çok çalışacağız. Mevcut ekonomik tabloyu oluşturan gerekçeleri halka iyi anlatmamız lazım. Belediye başkanlıkları için iyi adaylar belirlemeliyiz. Toplumda karşılığı olan, sevilen, doğru adaylar üzerinde duracağız” dediği kaydedildi.