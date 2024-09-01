AKP'de 3 istifa birden. Yerel seçimde AKP'den CHP'ye geçen ilde

31 Mart Yerel Seçimlerinin etkileri halen devam ediyor. Kurulduğundan bu yana ilk defa 2’inci parti konumuna düşen AKP yerel seçimlerde elinde tuttuğu birçok belediyeyi CHP’ye kaptırdı. AKP’nin kalesi, oy deposu olarak görülen birçok belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından parti içerisinde bunun bir bedelinin olması gerektiği yorumları yapılırken gözler Erdoğan’a çevrilmişti.

Partinin kongresini geçtiğimiz günlerde yapan Erdoğan “Yorulan varsa kenara çekilsin” söylemini dile getirmiş ancak özellikle büyükşehirlerde başarısız olan yöneticilerin sessizliği dikkatleri de üzerine çekmişti.

İSTİFALAR ADIYAMAN’DAN GELDİ

Mental yorgunluk olarak ifade edilen süreç sonunda yüzde 50’li oy oranlarından yüzde 35 seviyelerine kadar geriledi. Partiden kopan yüzde 15’lik oy oranının büyük bir kısmı CHP’ye geçti ve bu durumda CHP’yi uzun yıllar sonrasında ilk defa birinci parti konumuna getirdi.

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen en dikkat çeken illerin başında ise Adıyaman geliyordu. CHP’nin adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49,74 ile Adıyaman Belediye Başkanı olurken en yakın rakibi AKP’li Ziya Polat ise yüzde 27,43 oy oranında kaldı.

Bunun sonucunda ise AKP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya görevinden ayrıldı. Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran dün akşam saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada parti genel merkezinden affını isteyerek istifa ettiğini açıkladı.

2 yıldır görevde olan Başaran, başarısızlık neticesi sonucunda görevinden istifa ettiğini duyururken “Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her seyin üstündedir.” İfadelerini kullandı.