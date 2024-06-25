AKP'de 7 ile yeni il başkanı atandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de 7 ile yeni il başkanı atandı

Yerel seçimlerde ikinci parti konumuna gerileyen AKP, Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldığı duyurdu.

AKP Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla il başkanlıklarında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Adıyaman İl Başkanlığı'na Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığı'na Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığı'na Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığı'na Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığı'na Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığı'na Mustafa Çağlayan atandı.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilerken, eski il başkanlarına da yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür edildiği belirtilen açıklamada, parti teşkilatının güçlendirilmesi ve başarısının devamının hedeflendiği vurgulandı.

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