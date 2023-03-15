AKP’de Bahçeli ve Fidan formülü masada. Bahçeli vize vermemişti

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan’a 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülü dahil birçok seçenek tartışılıyor.

BAHÇELİ - FİDAN FORMÜLÜ TARTIŞILIYOR

AKP kulislerinde, MHP oylarının yüzde 5-6 civarında olduğu tahmini yapılırken, cumhurbaşkanlığını kazanmak için en az yüzde 4-5’lik oya gereksinim olduğuna dikkat çekiliyor.

HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi ittifakıyla belli bir oy oranının sağlanacağı öngörülse de, bunun yeterli olmayacağı düşünülüyor. Akşener’in masaya dönüşüne tepki gösteren İYİ Parti içindeki ülkücü seçmenin MHP’ye dönebileceği hesabı yapılıyor.

BAHÇELİ VİZE VERMEMİŞTİ

Ülkücü oyların Cumhur İttifakı’na yönelimini artırmak için, eğer ikna edilebilirse, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak ilan edilmesi formülü de tartışılıyor. Ancak geçmişte de gündeme gelen bu formüle, Bahçeli vize vermemişti.

Seçimin kazanılması halinde yeni dönemde birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısının atanabileceği, bu çerçevede Hakan Fidan’ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesinin seçmende olumlu karşılık bulacağı düşünülüyor.