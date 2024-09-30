AKP'de bir milletvekili istifa etti

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zenbilci yaptığı paylaşımında, "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" İfadelerine yer verdi.

Zenbilci’nin istifa duyurusu sonrası AKP’den herhangi bir açıklama gelmezken, Zenbilci sosyal medya hesabını kapattı. Zenbilci’nin hesabını kapatması da gündem oldu.

Öte yandan açıklamada bahsi geçen soruşturmanın detayları ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.

AKP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 265'E DÜŞTÜ

Zenbilci'nin istifası ile AKPinin Meclis'teki milletvekili sayısı 265'e geriledi.

AHMET ZENBİLCİ KİMDİR ?

1 Ekim 1966 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğan Ahmet Zenbilci 27 ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Adana milletvekilidir. Adana İmam Hatip Lisesinden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Zenbilci, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı.

Kültür Bakanlığı Adana İl Müdürlüğünde Memurluğa başlayarak, Müdür Yardımcılığı, İl Müdür Vekilliği, TBMM milletvekilliği danışmanlığı görevlerinde bulundu. Yerel televizyon ve radyo'larda programlar, çeşitli gazete`lerde köşe yazarlığı yapan Zenbilci, 2004-2009 yıllarında Sofulu, 2009-2014 Sarıçam belediye başkanı görevini yaptı.

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Danışmanlığı görevinde de bulunan Ahmet Zenbilci, evli ve 5 çocuk babasıdır.