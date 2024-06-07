AKP'de büyük çıkmaz. Erdoğan ikna edildi tartışmalar bitmedi

Yerel seçimlerin ardından ikinci parti konumuna düşen AKP’de kongre sürecinin yaşanması bekleniyor. Yücel Kayaoğlu’nun kulis haberine göre AKP parti yönetimi yapılması planlanan kongrenin 2025 yılında yapılması gerektiğini düşünürken bu fikre katılmayanlar da mevcut.

Aktarılanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre tarihi için ikna edilmiş olsa da hem parti içerisinde hem de Kızılcahamam kampına katılanlar arasında kongrenin 2025 yılında yapılması fikrine tepki gösterenler var.

Konu hakkında yapılan toplantılarda 2025 yılında yapılması halinde bunun geç olacağı ve beklenen sonucun alınmayacağı şu şekilde belirtildi: “Değişim olacaksa bu geciktirilmemeli, zamanlaması önemli. Fazla bekletilirse de sıkıntı olur. Sonuç alınamaz. Kongre ertelenerek, değişim alttan yukarıya doğru yapılmak isteniyor. Böyle şey olmaz. Önce yukarıda oturanların değişmesi lazım”

PARTİ YÖNETİMİ NEDEN 2025 DİYOR?

Parti yönetimi ise kongrenin 2025 yılında yapılmasının gerekçesini 2028 yılında yapılması planlanan seçimleri gerekçe gösterdi. Bu sene kongrenin yapılması halinde 3 yıl sonra yeniden kongrenin yapılacağı, bunun da seçim öncesinde partiyi olumsuz etkileyeceği şu sözler ile aktarıldı:

"Bu yıl kongre yapılırsa, 2028 yılına kadar (3 yıllık süre nedeniyle) yeni bir kongre sürecine daha girmemiz lazım. Seçim öncesinde kongre tartışmaları bizi olumsuz etkiler. Bu nedenle, kongreyi 2025 yılında yaparsak, yeni vitrin ve yeni kadro AK Parti’yi 2028 seçimine götürür. Zaten seçimlerin 2027 yılında yapılması ihtimali de yüksek. Bu nedenle iç tartışmaları, kongre tartışmalarını 2025 yılında bitirip, önümüze bakarız."

Erdoğan’a sunulan taslak takvime göre ise bu sonbaharda ilçelerden kongre sürecinin başlatılması, 2025 yılının Mayıs veya Eylül ayında büyük kongrenin yapılması öngörülüyor.