AKP’de büyük kavga! Öyle mide bulandırıcı şeyler oluyor ki…

Düzenleme: Kaynak: ANKA
AKP’de büyük kavga! Öyle mide bulandırıcı şeyler oluyor ki…

Elazığ’ın Keban ilçesinde, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan, AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak’ın iki çocuğunun da aralarında bulunduğu yedi kişiden kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Turan’ın babası Yunus Turan, “AK Parti teşkilatlarında öyle bir mide bulandırıcı şeyler oluyor ki oğluma görevi bırak diyorum ama anlatamıyoruz” dedi.

Daha önce de Keban Barajı’na güvenlik görevlisi alımı nedeniyle AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ile AKP Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan’ın babası Yunus Turan arasında yaşanan kavga sonrasında AKP’liler karakolluk olmuş, parti yöneticilerinin araya girmesiyle taraflar şikâyetlerinden vazgeçmişti.

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AKP Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan

“ALKOLLÜ 7 KİŞİ SALDIRDI”

Yaşanan olayla ilgili konuşan AKP Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan’ın babası Yunus Turan, “Salı günü oğlumu yedi sekiz kişi iki arabayla taciz etmişler ve kendilerine sözlü karşılık vermesini beklemişler. Çocuğum da ‘bir şey mi var’ diye sormuş. Sonrasında oğlum Oğuzhan eve gelirken 7-8 kişi arabadan inip çocuğuma saldırıyorlar, kafasına ve kaburgalarına tekme atmışlar. Çocuğumun darp edilmesi sonrasında hastaneye gittik ve darp raporu aldık, sonrasında da saldıranlardan da şikayetçi olduk. Oğluma saldıranlardan ikisi Turgay Toprak’ın oğlu diğer kişileri tanımıyorum. Büyük ihtimalle alkollülerdi. AK Parti teşkilatlarında öyle bir mide bulandırıcı şeyler oluyor ki oğluma görevi bırak diyorum ama anlatamıyoruz” dedi.

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AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak

“ADLİ VE İDARİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

AKP Elazığ İl Başkanlığı da sosyal medya hesabından “Keban İlçemizde vukuu bulan ve bazı teşkilat mensuplarımızın da dahil olduğu asayiş olayı ile ilgili olarak adli ve idari süreç devam etmektedir. Hadisenin partimiz iç tüzüğü yönünden incelenmesi amacıyla İl Teşkilat Başkanımız ve Keban İlçemizden Sorumlu Koordinatör İl Başkan Yardımcımıza gerekli görevlendirme yapılmış olup süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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