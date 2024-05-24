AKP'de emekliye zam krizi

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
AKP'de emekliye zam krizi

2024 yerel seçimlerinde 20 yıldan sonra ilk defa birinci parti olma özelliğini kaybeden AKP’de seçimi kaybetmelerinin nedenleri için toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Toplantıda vekiller arasında en dikkat çeken kriz ise emekli maaşı oldu.

31 Mart tarihinde AKP’nin ikinci parti konumuna düşmesi ve elindeki birçok belediyeyi kaybetmesinin nedenleri üzerine üst üste toplantılar yapılıyor. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler başkanlığında bir süredir toplantı yapan AKP’li vekiller bugüne kadar 5 toplantı yaptı.

Kulislerden edinilen bilgilere göre bugüne kadar yapılan toplantılarda öne çıkan seçim başarısızlığının en önemli nedenleri; hayat pahalılığı, yanlış kampanya süreci, yanlış aday tespiti, teşkilatlardaki mental yorgunluk ve sağlık sistemindeki problemler olarak gösterildi.

EMEKLİYE ZAM KRİZİ

Milletvekilleri ile yapılan toplantılarda en öne çıkan başlık ise emekli maaşı krizi oldu. Bazı milletvekilleri Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılması fikrini savunurken bu öneriye karşılık şu görüş dile getirildi: “Hangi kaynakla bunu yapacaksınız. Durum ortada. Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu. Onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda. Bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz”

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ÇAKARLI MAKAM ARAÇLARI

Ayrıca, seçim sürecinde yapılan bazı yanlışların sonrasında da devam ettiğine dikkat çekilerek, özellikle ‘Lüks ve şatafat’ görüntülerinin kamuoyunda tepki çektiği dile getirildi. Seçim sürecinde ‘Çakarlı makam araçları’ ile yapılan çalışmaların vatandaşı kızdırdığı belirtildi.

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"EN AZ 10 PUAN ARTAR"

Yapılan toplantıda bazı milletvekilleri: “Bizim bir hikâyemiz vardı, ama bu hikâye artık yok. Aslında 2019’da seçmenin verdiği mesajla yeniden bir hikâyenin yazılması gerekiyordu. Bunu yapmadık. AK Parti’nin kuruluş felsefesindeki en önemli unsur, bu partinin yenilikçi ve reformcu bir parti olmasıydı. AK Parti bu ülkenin çimentosuydu. Nerede bu çimento? Aleviler nerede, Kürtler nerede? Türkiye’de şu anda hukuk sistemine güven duyulmuyor. Bu nedenle ekonomiye de güven yok. Eğer bu iki unsurda güven tesis edilirse, AK Parti’nin yeni hikâyesinin başlangıcı olur. AK Parti’nin oy oranları en az 10 puan artar. Yeni bir hikâye yazamazsak, işimiz zor” görüşünü dile getirildi.

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