AKP'de görevden alınacak isimleri tarif etti. En yetkili ağızdan net açıklama

Hürriyet Gazetesi'nde Hande Fırat bugün "AK Parti’de değişim ve meclisin yol haritası" başlıklı yeni bir yazı yayınladı.

Söz konusu yazıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasına sayılı günler kala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile konuşmalarını aktaracağını belirterek sözlerine başladı.

Meclis'teki gündemde neler olacağını ve AKP'deki olağanüstü kongre sürecini değerlendiren Fırat ve Güler, AKP'de bir iç temizlik yapılacağı detayını paylaştı.

"YORULANLAR, YANLIŞI OLANLAR..."

AKP'deki temizliği ise Fırat şu sözlerle kaleme aldı:

"Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır."

"BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Ankara kulislerinde konuşulan ve gündeme bomba gibi düşen iddiaları da Güler'e soran Fırat, cevapları olduğu gibi paylaştı.

AK Parti ile CHP’nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel’in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiasına Güler'in "Böyle bir gündemimiz yok" dediğini aktardı.

"AHMET DAVUTOĞLU ÖRNEĞİ YAŞANMAZ"

Ayrıca Erdoğan'ın yerine kim gelecek sorusuna da yanıt veren Güler, "Erdoğan’ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz" ifadelerini kullandı.