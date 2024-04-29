AKP'de görevden alınacaklar belli oldu

Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin faturasını kesmek için hazırlanıyor.

Erdoğan’ın 14 Mayıs'ta kendisine sunulacak raporu beklediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği yarınki MYK toplantısında yerel seçim sonuçlarını değerlendireceği belirtildi.

Yarınki toplantıda AKP’de bazı isimlerin görevden alınacağı öne sürüldü.

RAPOR VE SAHA ARAŞTIRMALARI SUNULACAK

Ayrıca Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta ise il başkanlarıyla buluşacağı ve detaylı bir seçim analizi yapacağı öngörülüyor.

İl başkanlarının hazırladıkları raporlar ve araştırmalar Erdoğan’a sununlacak.

Erdoğan il başkanları toplantısından bir hafta sonra ise 22 Mayıs’ta MKYK’yi toplayacak.