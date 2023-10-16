AKP’de İBB adaylığı için yarış kızışıyor. Ardı ardına hamleler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri için, AKP’nin muhtemel adayları arasında adı geçen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vakıf kurdu.

İBB için adı geçen bir diğer isim, eski Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçen ay “Sıfır Atık Vakfı”nı kurmuştu. Yıldırım’ın kurduğu Vakfın kurucuları arasında danışmanı Zeki Çalışkan, Belediye Başkan yardımcısı Süleyman Emin Kaplan ve eski İçişleri Bakanlarından Abdulkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu da bulunuyor.

Odatv’de yer alan öze habere göre, Ekrem İmamoğlu Başkan seçilinceye kadar 20 yıl İBB’nin şirketi KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yapan, 2019’da AKP’den Ümraniye Belediye Başkanı seçilen İsmet Yıldırım, yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte “Uluslararası Kalkınma Ve İşbirliği Vakfı”nı kurdu. Vakfın kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazetede yayınlanan ilanı ile duyuruldu. Vakfın kurucuları şu isimlerden oluştu:

“İsmet Yıldırım, Zeki Çalışkan, Süleyman Emin Kaplan, Murat Aksu, Tamer Türker, Necmettin Aydın.”

Mal varlığı 150 bin TL olarak belirlenen Vakfın Yönetim Kurulu ise İsmet Yıldırım, Murat Aksu, Tamer Türker, Necmettin Aydın ve Zeki Çalışkan’dan oluştu.

YILDIRIM'IN VAKFINDA KİM VAR

“Süleymancılar” cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın ilk talebelerinden olan ve 2016 yılında vefat eden İstanbul vaizi Hüseyin Kaplan’ın oğlu Süleyman Emin Kaplan da vakfın kurucuları arasında yer aldı.

Aslen Rizeli olan Emin Kaplan, 1965 Ümraniye doğumlu. 1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Emin Kaplan, Milli Eğtim Bakanlığı’nda 20 yıl öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdürlük yaptı. 2009 yılında Ümraniye Belediyesi’nde işe başlayan Kaplan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Ruhsat ve Denetim Müdürü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü görevlerinde bulundu. İsmet Yıldırım’ın Ümraniye Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Emin Kaplan Belediye Başkan Yardımcısı oldu.



KURUM DA VAKIF KURDU

AKP’nin 5 ay sonra yapılacak olan seçimlerde İBB Başkanlığına aday gösterebileceği isimler arasında yer alan, eski Bakan AKP Milletvekili Murat Kurum da, “Sıfır Atık Vakfı” kurmuştu. Geçen ay Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre “Sıfır Atık Vakfı” kurucuları şu isimlerden oluşmuştu:

“Murat Kurum, Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kübra Kalyoncu Şeherli, Prof. Dr. Zekai Şen, Samed Ağırbaş, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hilmi Türkmen, Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Vedat Demiröz.”

Murat Kurum’un Vakfının mal varlığı ise 120 TL olarak belirlenmişti.