19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İmamoğlu hakkında 6 dava bulunuyor. Bunlardan 1 yıl üzeri bir cezanın onanmasıyla İmamoğlu’nun adaylığı zora girecek.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Tele1 canlı yayınında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

HÜKÜMLÜ VE YARIŞ ENGELİ İDDİASI

Yazıcıoğlu, AKP'li kaynaklardan edindiği bilgiye dayanarak, İmamoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde yarışmasının engelleneceğini öne sürdü.

Yazıcıoğlu, AKP kulislerinde İmamoğlu'nun yalnızca tutuklu kalmayacağı, aynı zamanda hükümlü olacağı yönünde bir izlenim olduğunu belirtti.

Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş, 2018 seçimlerinde tutuklu olmasına rağmen adaylık şansı bulmuştu. Ancak Ekrem İmamoğlu için durum farklı. Önümüzdeki seçimde hakkında hüküm çıkarılacak ve böylece Silivri'den aday olmasına izin verilmeyecek."

BAHÇELİ’NİN FIRÇALADIĞI GAZETECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye partisinin grup toplantısının ardından Yıldız Yazıcıoğlu, Ankara’da katledilen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında bir soru yöneltti. Bahçeli ise ‘hadi işine bak’ diyerek gazeteciyi fırçalamıştı. Bu sırada Bahçeli’nin korumaları Yazıcıoğlu’nun soru sormasını engelledi.