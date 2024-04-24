AKP’de işçi alımı kavgası: Karakolluk oldular

Elazığ’ın Keban ilçesinde Keban Barajı Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş'ye alınacak 7 güvenlik görevlisinin AKP İlçe Başkanı Turgay Toprak tarafından belirlenmesi parti içinde kavgaya neden oldu.

Olaya tepki gösteren İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan’ın babası Yunus Turan ile Toprak arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KARAKOLLUK OLDULAR

Kavga sonrası karakolluk olan AKP’liler birbirlerinden şikayetçi olsa da AKP’li yöneticilerin araya girmesi sonrası şikayetlerini geri çektiler

"TATSIZ HADİSE YANLIŞ BİLGİ TAŞIMA SONUCU CEREYAN ETMİŞTİR"

AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak, yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“İlçe Gençlik Kolları Başkanımız ile yaşamış olduğumuz tatsız hadise, bazı çevrelerin kasıtlı olarak yanlış bilgi taşıması sonucu cereyan etmiş, gerek teşkilat terbiyesi gerekse abi kardeş hukukunun gerektirdiği şekilde sulha bağlanmış, helalleşilmiştir.

AK Parti teşkilatlarına yakışan birlik ve beraberliktir. İlçe Teşkilatımızın resmi iletişim aracı olan grubumuzdaki yazışmaları dışarıya servis eden, mahremiyet ve emanet hukukuna zeval getiren teşkilat mensubumuzu kınıyor ve tüzüğümüzün gerektirdiği süreci uyguluyoruz.

Kamu Kurumlarının personel alımı ile ilgili uyguladıkları prosedür hakkında bilgi almak isteyen her vatandaşımız taleplerini ilgili kuruma yöneltme hakkına sahiptirler.

İl Başkanının işe alımlarda irade kullanmasına asla tanık olmadık görev sürem boyunca İl Başkanımız Sn. Şerafettin Yıldırım’ın ilçemizdeki bir personel alımı sürecinde isim belirleyici bir irade kullandığına asla tanık olmadığımızı ifade ediyor, partimizi ve teşkilatlarımızı yıpratmaya yönelik bu girişimleri üzüntüyle takip ediyoruz.”