AKP'de kimler eşyalarını toplamaya başladı. Kulislerden flaş bilgiler sızdı

AKP, mahalli seçimler sonrası genel başkanlıkta revizyona gitmeye hazırlanıyor. Kulislerden alınan bilgilere göre

bazı genel başkanların eşyalarını toplaması söylendi.

GÖZLER MKYK'YA ÇEVRİLDİ

Değişim için gözler AKP'nin 23 Temmuz'da yapacağı MKYK toplantısına çevrildi.

Toplantıda, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınması bekleniyor.

Alınan bilgilere göre AKP genel başkan yardımcılarının bir bölümünün odasını toplamaya başladığı ve veda etmeye hazırlandığı iddia edildi.

İL VE İLÇELERDE DE DEĞİŞİME DEVAM EDİLECEK

Görevden alınacağını düşünen bazı genel başkan yardımcılarının parti faaliyetleri ile ilgili planlamalarını da ortaya çıkacak yeni tabloyu dikkate alarak, 23 Temmuzdan sonraya bıraktığı iddia edildi.

MKYK toplantısında, AKP'nin kongre takviminin ele alınacağı belirtilirken, il ve ilçe başkanlıklarında başlayan değişim sürecinin de devam edeceği kaydedildi.

BAŞDANIŞMAN KADROLARI AZALTILACAK İDDİASI

Ekim’de başlayacak yeni dönemde Meclis grup yönetiminde de bazı değişiklikler olabileceği belirtilirken, kabinede yeni bir değişimin ise kongre takvimi ile paralel gerçekleşeceği ifade ediliyor.

KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinde beklenen değişimin de yine kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bazı politika kurullarının lağvedileceği, başdanışman kadrolarının azaltılacağı da yine iddialar arasında yer alıyor.